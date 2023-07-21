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خلال فترة الانتقالات الصيفية

دي خيا يرفض عرض إنتر ميلان ويحدد شرطه للانتقال إلى النصر

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
دي خيا يرفض عرض إنتر ميلان ويحدد شرطه للانتقال إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت تقارير صحفية، أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، رفض الانتقال لنادي إنتر ميلان الإيطالي، محددًا شرطه في الوقت ذاته من أجل الانتقال لنادي النصر.

وقالت شبكة Daily Record إن الحارس الإسباني صاحب الـ 33 عامًا رفض العرض الذي قُدم له من إنتر ميلان حيث كان سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 5 ملايين يورو.

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الشرط أمام النصر

وأضافت الشبكة أن الحارس الإسباني يريد الانتقال إما لأحد الأندية الإسبانية أو الانتقال لنادي النصر في دوري روشن، علمًا بأنه يريد نيل راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو.

دافيد دي خيا

وكان مانشستر يونايتد نجح في التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا أمس وذلك قادمًا من إنتر ميلان لخلافة الحارس الإسباني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن شرطي الأهلي المصري، للتفريط في حارسه المصري المخضرم محمد الشناوي إلى أصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث أصفر الرياض عن ضم حارس جيد بديلاً للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا الذي بات قريبًا من مغادرة النصر بسبب كثرة إصاباته.

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