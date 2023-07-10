دي خيا يفكر في مزاملة كريستيانو رونالدو في النصر

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، يفكر وبقوة في الانضمام لنادي النصر من أجل مزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال موقع Manchester Evening الإنجليزي إن الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عامًا يُحبذ الانضمام لنادي النصر حيث سيحصل على راتب أسبوعي قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.

وكان المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قرر التخلي عن الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عامًا والتعاقد مع حارس آخر أصغر منه بالعمر من أجل الاستفادة منه في خطة اللعب في الموسم المقبل.

ألقاب دي خيا

وانضم الحارس الإسباني لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ونجح في حصد 8 ألقاب مع مان يونايتد وهم ” الدوري الإنجليزي مرة واحدة، كأس إنجلترا مرة، كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين، 3 ألقاب في بطولة كأس الدرع الخيرية، الفوز بالدوري الأوروبي مرة واحدة”.

كما لعب دي خيا مع المنتخب الإسباني خلال الفترة من 2014 إلى 2020، حيث شارك في بطولتي كأس العالم عامي 2014 و 2018 مع منتخب اللاروخا.