Icon

تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان Icon سكني: الاتفاق مع العديد من الممولين لإتاحة عدة خيارات Icon بايدن يلتقي تشارلز وسوناك وسط خلافات بشأن القنابل العنقودية Icon نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان Icon طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن Icon ارتفاع درجات الحرارة في 7 دول عربية خلال أيام Icon باريس سان جيرمان يحدد بديل كيليان مبابي Icon المرور يتفاعل مع شكاوى من إبل سائبة على طريق الحناكية – المهد Icon سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة Icon صفقة جديدة تقترب من الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

دي خيا يفكر في مزاملة كريستيانو رونالدو في النصر

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
دي خيا يفكر في مزاملة كريستيانو رونالدو في النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، يفكر وبقوة في الانضمام لنادي النصر من أجل مزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال موقع Manchester Evening الإنجليزي إن الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عامًا يُحبذ الانضمام لنادي النصر حيث سيحصل على راتب أسبوعي قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الحفر العربية

وظائف شاغرة لدى الحفر العربية

الشباب يطلب اعتذار الاتحاد بسبب أحمد شراحيلي

الشباب يطلب اعتذار الاتحاد بسبب أحمد شراحيلي

وكان المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قرر التخلي عن الحارس الإسباني صاحب الـ 32 عامًا والتعاقد مع حارس آخر أصغر منه بالعمر من أجل الاستفادة منه في خطة اللعب في الموسم المقبل.

ألقاب دي خيا 

وانضم الحارس الإسباني لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ونجح في حصد 8 ألقاب مع مان يونايتد وهم ” الدوري الإنجليزي مرة واحدة، كأس إنجلترا مرة، كأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين، 3 ألقاب في بطولة كأس الدرع الخيرية، الفوز بالدوري الأوروبي مرة واحدة”.

دي خيا - كريستيانو رونالدو - النصر

كما لعب دي خيا مع المنتخب الإسباني خلال الفترة من 2014 إلى 2020، حيث شارك في بطولتي كأس العالم عامي 2014 و 2018 مع منتخب اللاروخا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم