رؤوف خليف يُثير الجدل في لقاء الاتحاد والترجي

أثار المعلق التونسي رؤوف خليف، استياء جماهير الاتحاد، خلال تعليقه على مباراة الفريق ضد الترجي التونسي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الاتحاد والترجي

ولعب الاتحاد والترجي بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 2\1.

وبعد المباراة، تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الشرطة العراقي، ثم الترجي والصفاقسي بدون رصيد.

خطأ رؤوف خليف

وأثناء تعليق رؤوف خليف على هدف الاتحاد الثاني الذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، أخطأ وقال الأهلي السعودي بدلًا من الاتحاد السعودي، لينتشر مقطع الفيديو عبر موقع “تويتر”، ويصبح اسم المعلق التونسي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وقام أحد المشجعين بنشر مقطع الفيديو، ووجه رسالة لرؤوف خليف قائلًا: “معلق اللقاء يعرف ناديًا واحدًا في جدة فقط، للتصحيح هذا نادي الاتحاد أحد الأندية الموجودة في مدينة جدة، بالإضافة إلى الربيع”.

وكان رؤوف خليف قد رحل مؤخرًا عن شبكة قنوات “بي إن سبورت”، بسبب وصوله إلى سن التقاعد في قطر، وترددت أنباء عن اعتزاله التعليق الرياضي، قبل أن ينضم رسميًا لقنوات SSC، وبدأ مهمته مع انطلاق كأس الملك سلمان للأندية.