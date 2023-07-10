رئاسة أمن الدولة تحذر من تعاطي المخدرات: جرعة تفقدك أعز ما لديك

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حذرت رئاسة أمن الدولة من خطر تعاطي وإدمان المخدرات، مؤكدة أنه ينتج عنه ضياع النفس وفقد الأهل.
ونشرت رئاسة أمن الدولة على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو تحذر من تعاطي المخدرات قائلة “كم من مدمنٍ فقد أعز ما لديه والسبب جرعة مخدر.. تعاطي المخدرات ضياع للنفس وفقد للأهل”.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
تعاطي المخدرات؛ ضياع للنفس، وفقدٌ للأهل.#وطن_بلا_مخدرات pic.twitter.com/IoSB5sXK5X
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) July 10, 2023