رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين

نيابة عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين من أفرع القوات المسلحة لعام 1444هـ، وذلك في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية في العيينة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، نائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.

تأهيل عسكري شامل للطلاب

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. عقِبَ ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف، كلمة أشار فيها إلى أن الخريجين أمضوا عامًا دراسيًّا نالوا فيه تأهيلًا عسكريًّا شاملًا وموحدًا تخللته معارف عسكرية نظرية وتمارين تطبيقية عملية جعلوا منها عنوانًا لتخصصاتهم العلمية المختلفة.

بعد ذلك، ألقى الطالب راكان بن محمد الثبيتي كلمة الخريجين، أكد فيها جاهزيتهم واستعدادهم لحماية أمن الوطن ومقدساته، والذود عن حدوده بكل ما يملكون من وسائل، تحت راية التوحيد وفي ظل القيادة الرشيدة. إثر ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم الرويلي الطلبة الأوائل، وتقلد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم التُقطت الصور التذكارية. واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.​