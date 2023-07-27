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نهل من مدرسة الإخلاص والوفاء

رئيس الإمارات عن وفاة سعيد بن زايد: فقدنا رجلاً محباً لوطنه

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
رئيس الإمارات عن وفاة سعيد بن زايد: فقدنا رجلاً محباً لوطنه
المواطن - فريق التحرير

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نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، فيما أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من الخميس.

تغريدة رئيس الإمارات

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر تغريدة له بموقع “تويتر” اليوم الخميس، “رحم الله أخي سعيد بن زايد، فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته، نهل من مدرسة زايد الإخلاص والوفاء”.

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وأضاف: “نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان”.

إعلان الحداد الرسمي

وأعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارًا من اليوم الخميس.

وتعرض الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، إذ أعلن الديوان الرئاسي أن ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

الشيخ سعيد بن زايد

والشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، هو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (مؤسس دولة الإمارات)، ومن مواليد العين عام 1965، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

وتولى الشيخ سعيد بعد تخرجه منصب وكيل دائرة التخطيط في أبوظبي وكان عضواً في المجلس التنفيذي، وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996، وكان عضواً في مجلس أبوظبي للإنماء.

أهم مناصب للشيخ سعيد

ومثل الشيخ سعيد والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية الدولية، وكان محباً للرياضة عمومًا ويهوى كرة القدم خصوصاً ومن أهم المؤسسين لهذه الرياضة في الدولة، إضافة إلى هواية القنص والسباحة.

وتولى الشيخ سعيد رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002 – 2003، كما أنه محب للفنون وعلى اطلاع واسع على التصاميم الهندسية والتطور العمراني في مختلف أنحاء العالم، ومساهم في مشاريع تنموية كبيرة في الإمارات.

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