رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي الذي وافته المنية أمس.

بيان ديوان الرئاسة

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة- حفظه الله- أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.