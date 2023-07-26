رئيس البايرن: مفاوضات النصر وساديو ماني ليست شائعات

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، هيربرت هاينز، وجود مفاوضات بين نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، وإدارة نادي النصر، من أجل الانتقال إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

رئيس البايرن يؤكد وجود مفاوضات

وأوضح رئيس البايرن خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات بين النصر وساديو ماني؛ ليست شائعات، مؤكدًا أن وكيل اللاعب السنغالي أبلغ الإدارة بالمحادثات.

وأشارت هاينز إلى أن المفاوضات بين ماني والنصر لم تتخط كونها محادثات، مضيفًا: “ما أعرفه في الوقت الحالي أن الأمور لم تصل إلى اتفاقات نهائية ولا تزال مجرد محادثات أولية، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث”.

وكان ساديو ماني قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

النصر يتفق مع ساديو ماني

وتؤكد كافة التقارير أن ماني في طريقه للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث سيوقع على عقد ممتد لـ3 سنوات حتى عام 2026، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة النصر قدمت عرضًا لنادي بايرن ميونيخ بـ40 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات ساديو ماني في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو العرض الذي رحبت به إدارة العملاق البافاري.