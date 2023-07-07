رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

أبدى رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، اعتراضه على التعاقد مع المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بداية من كوبا أمريكا 2024.

أنشيلوتي يقود البرازيل

وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز مؤخرًا، عن التعاقد مع أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل الأول في يونيو عام 2024، وذلك بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

تعليق رئيس البرازيل

وعلق لولا دا سيلفا، قائلًا: “أحب أنشيلوتي، لكنه لم يدرب المنتخب الإيطالي.. لو كان يود حل مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم يحل مشكلة المنتخب الإيطالي الذي لم يتأهل حتى إلى كأس العالم الماضية؟”.

وتابع تصريحاته لقناة SBT البرازيلية، قائلًا: “من السهل جدًا قيادة فريق في أوروبا مكون من 11 لاعبًا دوليًا بمنتخبات مختلفة، الأمر الصعب هو المجيء إلى هنا وقيادة كورينثيانز”.

وواصل الرئيس البرازيلي تصريحاته قائلًا: “أود أن أرى ما إذا كان كارلو أنشيلوتي سيحقق أداء جيدًا مع كورينثيانز، الذي يكافح للهروب من الهبوط”.

إشادة بإمكانيات فرناندو دينيز

على الجانب الآخر، أبدى لولا دا سيلفا إعجابه بمدرب فريق فلومينيسي، فرناندو دينيز، الذي سيقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت خلال مباراتي بوليفيا وبيرو في سبتمبر، بانطلاقة مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث رئيس البرازيل عن المدرب المؤقت قائلًا: “دينيز يتسم بالشخصية والإبداع والقيادة في غرفة خلع الملابس، المشكلة ليست (فرناندو) بل إننا حاليًا لا نملك مواهب مميزة مثل التي كانت لدينا في أجيال أخرى”.