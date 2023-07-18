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تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التايلندي

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى مملكة تايلند على رأس وفد من مجلس الشورى تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ التايلندي، وذلك في إطار تبادل الزيارات وتطوير العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة، وفيما بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات، ترسيخًا لأواصر التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ – في تصريح صحفي – أن هذه الزيارة الرسمية إلى مملكة تايلند تأتي تنفيذًا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيز روابط الصداقة بينهما والتعاون المثمر في شتى المجالات.

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تعزيز العلاقات بين السعودية وتايلند

ونوه آل الشيخ بالجهود الحثيثة من قيادتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مشيدًا بالنتائج التي أثمرت عنها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مملكة تايلند، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية، والتي أكدت العزم والحرص على تعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات بما يخدم مصالح وشعبي البلدين.

وأكد أهمية الدور البارز الذي يؤديه مجلس الشورى، فيما يعزز علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس، والأدوار المهمة التي يؤديها، تعزيزًا للعلاقات وتنسيقًا للمواقف في مختلف القضايا الدولية.

جلسة مباحثات رسمية

ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ التايلندي، كما يعقد جلسة مباحثاتٍ مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رئيس مجلس النواب التايلندي، كما يلتقي والوفد المرافق له خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في مملكة تايلند.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال الزيارة أعضاء المجلس الدكتور حسين بن ناصر الشريف، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، والدكتور عطية بن محمد العطوي، والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، وعدد من مسؤولي مجلس الشورى.

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