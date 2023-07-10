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ضمن محاولة لتمديد سيطرة عائلته على السلطة

رئيس الغابون يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
رئيس الغابون يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس الغابون علي بونغو أمس الأحد: إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في أغسطس في محاولة لتمديد سيطرة عائلته على السلطة والمستمرة منذ 56 عامًا.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف بونغو أمام عدد قليل من أنصاره “لأنه لا شيء أكثر أهمية من نجاحكم، فإنني أعلن اليوم ترشحي”.

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ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 أغسطس.

وشغل بونغو (64 عامًا) منصبه الرئاسة لفترتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ أن خلف والده عمر بونغو الذي توفي عام 2009 بعد فترة حكم بدأت في 1967. ولا توجد في الغابون حدود دستورية للفترات الرئاسية.

وأدى فوز بونغو في انتخابات عام 2016 إلى وقوع اشتباكات مميتة بين الشرطة والمتظاهرين احترق خلالها مبنى البرلمان.

 

 

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