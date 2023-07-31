رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن

ذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها لوقف الاتجار بالبشر في أمريكا هي تأمين الحدود.

انتقاد بايدن

وقال مكارثي: إن العديد من الأطفال يتم تهريبهم إلى أمريكا؛ وذلك لأن المهربين باتوا يعتقدون أن الحدود أصبحت مفتوحة، وذلك في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية

ووفقًا لـ”فوكس نيوز”، ذكر العميل الفيدرالي السابق الذي قاد عملية لمكافحة الاتجار بالبشر قبل 10 سنوات في أمريكا الجنوبية، تيم بالارد، أن ” سياسات الحدود التي تطبقها الولايات المتحدة تحفز المهربين”.

ولفت إلى أنه “إذا تم منح الحرية للقصر غير المصحوبين بذويهم والقادمين إلى الولايات المتحدة فهذا سيكون أمرًا خطيرًا للغاية”.

وأردف أن إدارة بايدن أوقفت العمل ببرنامج سابق لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يضم إجراءات تحقق أكثر صرامة على الحدود.