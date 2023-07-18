رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب

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أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن توقيف بوتين في قمة بريكس سيكون بمثابة “إعلان حرب”.
من المعروف أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في تصريح لقناة سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: إن على جنوب إفريقيا أن تفعل “الشيء الصحيح” وأن تتبع القانون الدولي إذا ما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة كتلة البريكس في جوهانسبرج الشهر المقبل.
وأوضحت القناة أنه “نظرًا لأن المحكمة لا تُجري محاكماتٍ غيابية، فسيتعين عليها إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا”، حسب تعبيرها.
وأشارت القناة إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، ما يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.