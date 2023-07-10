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بعد اقترابه من الانتقال للهلال

رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، كلاوديو لوتيتو، أن النجم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، طلب الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سافيتش طلب الرحيل عن لاتسيو

وقال رئيس لاتسيو في تصريحات لـ Tg24، نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “سافيتش طلب مني الرحيل عن الفريق، فهو يرغب في الانتقال إلى السعودية بالموسم الرياضي الجديد”.

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سافيتش
اللاعب الصربي مع لاتسيو – المصدر @FabrizioRomano

وشدد كلاوديو لوتيتو، على أن عرض الهلال لضم سافيتش أقل من 50 مليون يورو، مشيرًا إلى أنه في انتظار الانتهاء من اتفاقات بسيطة، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وتُشير كافة التقارير إلى أن الإعلان الرسمي عن تعاقد نادي الهلال مع النجم الصربي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة أو غدًا كحد أقصى، حيث سيوقع على عقود لمدة 4 مواسم.

سافيتش
اللاعب الصربي – المصدر @FabrizioRomano

التألق مع لاتسيو

وكان اللاعب الصربي صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2015، قادمًا من صفوف جينك، وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، لذلك ترغب الإدارة في بيع عقده خوفًا من رحيله بالمجان.

وشارك سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 47 مباراة بالموسم الماضي، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا موسم 2018\ 2019.

سافيتش
اللاعب الصربي

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