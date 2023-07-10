رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل

أكد رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، كلاوديو لوتيتو، أن النجم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، طلب الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سافيتش طلب الرحيل عن لاتسيو

وقال رئيس لاتسيو في تصريحات لـ Tg24، نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “سافيتش طلب مني الرحيل عن الفريق، فهو يرغب في الانتقال إلى السعودية بالموسم الرياضي الجديد”.

وشدد كلاوديو لوتيتو، على أن عرض الهلال لضم سافيتش أقل من 50 مليون يورو، مشيرًا إلى أنه في انتظار الانتهاء من اتفاقات بسيطة، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وتُشير كافة التقارير إلى أن الإعلان الرسمي عن تعاقد نادي الهلال مع النجم الصربي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة أو غدًا كحد أقصى، حيث سيوقع على عقود لمدة 4 مواسم.

التألق مع لاتسيو

وكان اللاعب الصربي صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2015، قادمًا من صفوف جينك، وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، لذلك ترغب الإدارة في بيع عقده خوفًا من رحيله بالمجان.

وشارك سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 47 مباراة بالموسم الماضي، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا موسم 2018\ 2019.