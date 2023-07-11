رئيس وزراء تايلاند يعتزل الحياة السياسية

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تقاعد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، عن الحياة السياسية، وأعلن تخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ.
وأفاد في بيان نشره حزب رئيس وزراء تايلاند على مواقع التواصل، بأنه “اعتبارًا من اللحظة الراهنة أود أن أعلن اعتزالي السياسة وخروجي من حزب الأمة التايلاندية المتحدة”، وفقًا لصحيفة “بانغكوك بوست”.
ودعا رئيس الوزراء التايلاندي زعيم الحزب ومسؤوليه التنفيذيين وأعضاءه إلى مواصلة حماية “مؤسسات الأمة والدين والملكية ومواصلة رعاية الشعب التايلاندي”.
وسينتخب البرلمان التايلاندي رئيسًا جديدًا للوزراء خلفًا لبرايوت تشان أوتشا يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.
من المعروف أن برايوت تشان أوتشا على رأس الحكومة التايلاندية، منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2014، وانضم إلى حزب الأمة التايلاندية المتحدة قبل أسابيع من انتخابات، شهر مايو الماضي، التي شهدت احتلال المحافظين المركز الخامس بعد فرز 12.5% من الأصوات.