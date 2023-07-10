رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الاثنين، أنه سينسحب من العمل السياسي بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في الخريف، وذلك بعد انهيار حكومته الائتلافية، الجمعة.
وقال روته أمام البرلمان، في إعلان مفاجئ: “عندما تؤدي حكومة جديدة اليمين بعد الانتخابات، سأنسحب من العمل السياسي”، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
ويتولى روته رئاسة الحكومة في هولندا منذ 2010، حيث يعد رئيس الوزراء الأطول عهدًا في تاريخ هولندا، كما يتولى رئاسة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية اليميني الليبرالي.
وكان رئيس الوزراء الهولندي أعلن الجمعة الماضي، عزم الائتلاف الحكومي تقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات جديدة، بعد فشله في الاتفاق على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.
وقال مارك روته، إنه سيقدم استقالة الحكومة إلى الملك فيليم ألكسندر، موضحًا أن الخطوة المقبلة ستكون الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.