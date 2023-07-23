الأهلي ينسحب من صفقة ساديو ماني انتهاء مهلة تأكيد القبول بجامعة الملك عبدالعزيز غدًا راؤول خيمينيز يُسهل انضمام ميتروفيتش للهلال مزايا وثيقة تأمين العمرة تصل 100 ألف ريال تفاصيل صفقة انتقال مالكوم للهلال الدفاع المدني: احذروا تمديد الأسلاك الكهربائية عشوائيًا الاتحاديون عن محمد صلاح: فخر العرب مطلبنا الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الرياض آرت يستقبل طلبات المشاركة في ملتقى طويق للنحت موسى ديمبيلي في طريقه للاتفاق
استقرت إدارة نادي فولهام الإنجليزي، على ضم راؤول خيمينيز، ليكون بديلًا للنجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بعدما اقترب من الرحيل عن الفريق هذا الصيف.
وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي فولهام دخل في مفاوضات للتعاقد مع راؤول خيمينيز، حيث يرى أنه خيار جيد لتعويض ميتروفتيش، الذي اقترب من الانتقال إلى الهلال.
ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن فولهام في طريقه لحسم صفقة راؤول خيمينيز من ولفرهامبتون بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني، مؤكدًا أنه سيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل.
وتفاعلت الجماهير مع أنباء انتقال ضم فولهام لصفقة جديدة، ليصبح وسمي “ميتروفيتش” و”راؤول خيمينيز” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، حيث تمنوا إتمام التعاقد سريعًا، من أجل انتقال النجم الصربي للهلال.
ويضغط ميتروفيتش بقوة على إدارة فولهام، من أجل الانتقال إلى صفوف الهلال، كما أشارت تقارير بأنه أبدى استعداده للحصول على راتب أقل، حتى يحصل النادي الإنجليزي على مقابل مالي أعلى؛ والموافقة على بيعه.
وتؤكد التقارير أن نادي الهلال توصل لاتفاق مع النجم الصربي، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.