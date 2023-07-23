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خلال فترة الانتقالات الصيفية

راؤول خيمينيز يُسهل انضمام ميتروفيتش للهلال

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
راؤول خيمينيز يُسهل انضمام ميتروفيتش للهلال
المواطن - فريق التحرير

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استقرت إدارة نادي فولهام الإنجليزي، على ضم راؤول خيمينيز، ليكون بديلًا للنجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بعدما اقترب من الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

فولهام يفاوض راؤول خيمينيز

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي فولهام دخل في مفاوضات للتعاقد مع راؤول خيمينيز، حيث يرى أنه خيار جيد لتعويض ميتروفتيش، الذي اقترب من الانتقال إلى الهلال.

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راؤول خيمينيز
راؤول خيمينيز – المصدر @FabrizioRomano

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن فولهام في طريقه لحسم صفقة راؤول خيمينيز من ولفرهامبتون بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني، مؤكدًا أنه سيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل.

راؤول خيمينيز
راؤول خيمينيز

ميتروفيتش متمسك بالانتقال للهلال

وتفاعلت الجماهير مع أنباء انتقال ضم فولهام لصفقة جديدة، ليصبح وسمي “ميتروفيتش” و”راؤول خيمينيز” ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، حيث تمنوا إتمام التعاقد سريعًا، من أجل انتقال النجم الصربي للهلال.

ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر informer

ويضغط ميتروفيتش بقوة على إدارة فولهام، من أجل الانتقال إلى صفوف الهلال، كما أشارت تقارير بأنه أبدى استعداده للحصول على راتب أقل، حتى يحصل النادي الإنجليزي على مقابل مالي أعلى؛ والموافقة على بيعه.

وتؤكد التقارير أن نادي الهلال توصل لاتفاق مع النجم الصربي، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر informer

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