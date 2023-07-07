راتب رياض محرز مع الأهلي

يسعى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع اللاعب الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن محرز صاحب الـ 32 عامًا سيحصل على راتب أسبوعي من الأهلي قدره 410 آلاف جنيه إسترليني.

مصير صفقة رياض محرز

ونقل الإعلامي عبدالله أحمد تصريحات خالد الهندي نائب رئيس الأهلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “والله شغالين ليل نهار”.

وشددت “ذا صن”، على أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا حريص على استمرار محرز، خاصة مع احتمالية رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أنها أكدت أن المهاجم الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل.

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.