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خلال فترة الانتقالات الصيفية

راتب لوكاكو مع تشيلسي يُصعب انتقاله ليوفنتوس

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
راتب لوكاكو مع تشيلسي يُصعب انتقاله ليوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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أصبح انتقال مهاجم تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي مهددًا بالفشل.

يوفنتوس ينسحب من صفقة لوكاكو

وتُسيطر حالة من الغموض على مصير لوكاكو، حيث إنه كان قريبًا من الانتقال إلى إنتر ميلان، بعدما توصل النادي لاتفاق مع تشيلسي، إلا أنه تراجع عن قراره ورغبته بالانضمام للنيراتزوري، وبدأ فتح محادثات مع يوفنتوس.

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وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس: “التعاقد مع لوكاكو أصبح ليس ضمن أولويات يوفنتوس خلال هذا الصيف”.

لوكاكو
لوكاكو – المصدر @FabrizioRomano

راتب ضخم مع تشيلسي

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “يوفنتوس يدرك جيدًا أن عملية ضم لوكاكو ستكون ثقيلة لاسيما وأنه يتقاضى راتبًا مرتفعًا في تشيلسي “11 مليون سنويًا”، بجانب أن قيمة الصفقة ستكون بحوالي 40 مليون يورو”.

لوكاكو - تشيلسي
لوكاكو – المصدر sempreinter

وتابعت “لاجازيتا ديللو سبورت”: “يوفنتوس لديه أولويات أخرى على رأسها الراحلان مثل آرثر، بونوتشي، زكريا وماكيني.. ولوكاكو ليس أولوية أبدًا للنادي”.

وجاء في ختام التقرير: “ضم لوكاكو قد يكون خطة طوارئ بالنسبة ليوفنتوس، وذلك إذا غادر دوسان فلاهوفيتش، ليصبح العرض السعودي من الهلال هو المسار الملموس أمام مهاجم تشيلسي حتى الآن”.

لوكاكو
لوكاكو – المصدر @RudyGaletti

عرض جديد من الهلال

وأكدت تقارير بالأمس، أن نادي الهلال رفع عرضه للمهاجم البلجيكي، بقيمة 80 مليون يورو يحصل عليها لوكاكو لمدة عامين، وهو العرض الذي يُعد كافيًا لمحاميه سيباستيان ليدور، ولكنه كان ينتظر عرض يوفنتوس قبل حسم قراره.

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