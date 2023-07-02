راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

كشف مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، خورخي ماس، عن الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راتب ميسي

وقال ماس في حوار لصحيفة “إلباييس” الإسبانية: “ليونيل ميسي سيتقاضى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي راتبًا سنويًا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو”.

وواصل مالك نادي إنتر ميامي حديثه، قائلًا: “وسيكون لميسي حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة APPLE TV ومبيعات قمصان أديداس”.

محاولات ضم ليونيل ميسي

وأشار إلى أن محاولات التعاقد مع ليونيل ميسي بدأت منذ عام 2019، لافتًا إلى أن وتيرة المفاوضات تسارعت في آخر عام ونصف بين مدن برشلونة وروزاريو وميامي والدوحة.

وأضاف: “اللعب في صفوف إنتر ميامي سيناسب ميسي لاعتبارات عديدة، منها الاقتراب من أجواء مسقط رأسه في روزاريو، وسوق مالي مفتوح، لا مجال فيه لقيود ضريبية حكومية”.

وتابع خورخي ماس: “يمكن لميسي أن يحول الدوري الأمريكي إلى واحدة من أكبر بطولات العالم، وصوله إلى هنا يشبه أكبر حدثين في تاريخ أمريكا، انتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس، وانضمام بيكهام للوس أنجلوس”.

وتوقع مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن يتضاعف عدد أعضاء النادي 5 أو 10 مرات في 3 سنوات، بعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.