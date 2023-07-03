راموس حائر بين دوري روشن وإنتر ميامي

تُخيم حالة من الغموض على مصير المدافع الإسباني سيرجيو راموس في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

3 عروض أمام راموس

وانضم المدافع الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف، ورحل بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وأكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن سيرجيو راموس يملك عرضًا رسميًا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، ليكون خيارًا آخر أمامه.

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن هناك ناديين من دوري روشن السعودي يسعيان للتعاقد مع راموس، والقرار الآن في يده هو وعائلته.

تفاصيل عرض الأهلي

وكان اسم المدافع الإسباني قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد، خاصة بعدما وضع علامة إعجاب على منشور عبر موقع “انستقرام” يُشير لانضمامه للراقي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي، قدم عرضًا رسميًا لراموس صاحب الـ37 عامًا، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.