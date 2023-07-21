رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما

أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي الهلال لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي البرازيلي.

إنجاز وحيد لـ رامون دياز

وكان دياز رحل عن الهلال بعد موسم 2022/ 2023 حيث خسر لقب دوري روشن ولقب السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وفاز فقط بلقب كأس الملك.

يذكر أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس كان تولى تدريب الهلال بعد رحيل المدرب دياز.