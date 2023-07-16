رباعية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا
انتهت مباراة الأهلي ضد المقاولون مساء اليوم بفوز النادي الأهلي برباعية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
وتقدم الأهلي بالهدف الأول عبر المالي أليو ديانج، ثم تعادل اللاعب الأوغندي جوزيف أوشايا لنادي المقاولون العرب في الدقيقة الـ 25.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي 3 أهداف عبر كل من محمد شريف هدف وطاهر محمد طاهر هدفين، ليفوز الأهلي برباعية لهدف.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 81 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع.