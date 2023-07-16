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في الجولة الـ 34 من الدوري المصري

رباعية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
رباعية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأهلي ضد المقاولون مساء اليوم بفوز النادي الأهلي برباعية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد المقاولون 

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عبر المالي أليو ديانج، ثم تعادل اللاعب الأوغندي جوزيف أوشايا لنادي المقاولون العرب في الدقيقة الـ 25.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي ضد المقاولون - طاهر محمد طاهر

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي 3 أهداف عبر كل من محمد شريف هدف وطاهر محمد طاهر هدفين، ليفوز الأهلي برباعية لهدف.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 81 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع.

الأهلي ضد المقاولون - محمد شريف

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