رباعية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون

انتهت مباراة الأهلي ضد المقاولون مساء اليوم بفوز النادي الأهلي برباعية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد المقاولون

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عبر المالي أليو ديانج، ثم تعادل اللاعب الأوغندي جوزيف أوشايا لنادي المقاولون العرب في الدقيقة الـ 25.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي 3 أهداف عبر كل من محمد شريف هدف وطاهر محمد طاهر هدفين، ليفوز الأهلي برباعية لهدف.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 81 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع.