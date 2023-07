رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو سابقة لرجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا والملقب بـ”رجل الترليون دولار” وما قاله عن المملكة العربية السعودية ومستقبل الاستثمارات والمشاريع فيها.

وقال رجل الأعمال الأمريكي بينيا في مقطع الفيديو المتداول: “إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدًا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك في السعودية”، في حين علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري على هذه التصريحات، واصفًا إياها بـ”نصيحة المليار دولار”.

ويعد بينيا هو مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، مع أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم، مع متدربينه والمخلصين له منذ عام 1993، مما جعله يعرف باسم رجل التريليون دولار.

A Billion dollar advice!💡

"Go to #SaudiArabia🇸🇦 and never come home.."

– #American🇺🇸 Businessman Daniel Peña Sr. pic.twitter.com/FAlyiwRIW6

— Salman Al-Ansari (@Salansar1) July 1, 2023