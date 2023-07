رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا

كبل رجل مجهول يديه في بوابات قصر باكنجهام، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس.

وكشفت سكاي نيوز البريطانية، أنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، في بريطانيا بعد أن هدد الرجل، الذي يعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره، بإيذاء نفسه.

BREAKING: More ambulances arrive at Buckingham Palace as man handcuffs himself to the gates and threatens to hurt himself pic.twitter.com/iZpnmeTIsw

— Ryan (@breakingryan1) July 6, 2023