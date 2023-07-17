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اللاعب الفرنسي أغضب النادي والإدارة ستعاقبه بالتجميد

رحيل كيليان مبابي بالمجان يورط باريس سان جيرمان

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
رحيل كيليان مبابي بالمجان يورط باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه في حال غادر الفرنسي كيليان مبابي بالمجان عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2024 فسوف يتسبب ذلك في خسائر مالية للفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة The Athletic البريطانية إن مبابي إذا غادر مجانًا صفوف باريس سان جيرمان في صيف العام المقبل فسوف يؤدي ذلك لخسائر مالية تصل إلى 200 مليون يورو، وهو الثمن الذي وضعه النادي الفرنسي من أجل رحيل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني أو إلى أي فريق آخر في صيف العام الحالي.

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وبالأمس، ذكر راديو Rmc الفرنسي أن باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي والإبقاء على النجم الفرنسي شرط أن يُمدد عقده مع الفريق الباريسي، خاصة أن مبابي ونيمار لم تكن العلاقة بينهما في أفضل أحوالها في الموسم الماضي.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني كبديل للاعب الفرنسي كيليان مبابي.

كما يبحث الفريق الباريسي ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع صفقة مواني.

تفاصيل أزمة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان 

وكان مبابي، أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كيليان مبابي

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد كيليان في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.

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