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بسبب شارة القيادة

رحيل هندرسون يمنح محمد صلاح الفرصة لتحقيق حلمه !

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
رحيل هندرسون يمنح محمد صلاح الفرصة لتحقيق حلمه !
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، سيفتح الباب أمام المصري محمد صلاح و 3 لاعبين آخرين للتنافس على تقلد شارة قيادة الفريق الكروي الأول.

وانتقل هندرسون إلى نادي الاتفاق مقابل 13 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حصوله على راتب أسبوعي قدره 700 ألف جنيه إسترليني.

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وكان محمد صلاح أعرب عن استيائه قبل 3 سنوات من الآن، بسبب رفض المدرب الألماني يورجن كلوب منحه شارة القيادة في مباراة ليفربول ضد ميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، حيث تحدث صلاح وقتها لـ صحيفة AS الإسبانية وأكد أنه شعر بخيبة أمل بسبب رفض كلوب منحه شارة القيادة.

وتحدثت صحيفة The Mirror البريطانية في نفس السياق، وقالت إن صلاح قد يجد أن الوقت مناسب للحصول على شارة قيادة الريدز.

محمد صلاح يودع جوردان هندرسون

وفي وقت سابق، ودع محمد صلاح، اللاعب جوردان هندرسون قائلًا عبر حسابه في موقع ” توينر” : “كان من الرائع اللعب معك كقائد للفريق، وإنه لأمر مزعج أن أراك راحلًا، ورحلتنا كانت حقًّا مليئة بالكثير من البطولات، أتمنى لك الأفضل في مرحلتك المقبلة من مسيرتك المهنية”.

وأعلن نادي الاتفاق، أول أمس الخميس، عن تعاقده مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون لمدة 3 سنوات، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور المسحل، والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لكلوب، وهو يُشيد بجهود النجم الإنجليزي خلال فترة الـ12 عامًا التي قضاها مع الريدز، وبدا المدرب الألماني متأثرًا للغاية.

جوردان هندرسون محمد صلاح - الاتفاق وليفربول

رسالة كلوب

وقال كلوب في رسالته لهندرسون: “مرحبًا أيها القائد. سوف نفتقدك، أنت تعرف ذلك. سوف تشتاق إلينا، وأنا أعلم ذلك، لكن هذه هي الحياة. هذا ليس إلى الأبد، إنه مجرد وداع. أتمنى لك التوفيق، تمنيت ذلك لنا ونتمنى لك ذلك”.

وتابع: “قلت في البداية عندما وصلت إلى هنا أن الحياة يجب أن تكون مثل تلك التي نعيشها معًا، وعندما نكون معًا، نجمع القصص ونجعلها قصتنا، وعندما تنظر إلى الوراء الآن بالفعل، أعتقد أنه لا يمكنك تجنب الابتسامة وأشعر بنفس الشيء تمامًا”.

جوردان هندرسون

وأضاف كلوب في حديثه عن قادة ليفربول، قائلًا: “كان لدي دائمًا قادة خدموا لفترة طويلة، سيباستيان كيل، 7 سنوات، (ديمو) واش، 7 سنوات و3 أشهر، وهندرسون 7 سنوات و8 أو 9 أشهر، لذا فزت بهذا السباق أيضًا!”.

وواصل: “سوف نفتقدك.. سأفتقد المحادثات التي أجريناها، ليست دائمًا المحادثات السهلة، لكنني أتمنى لك كل التوفيق في هذه الرحلة، إذا لم يخبرك أحد بعد، فأنا أخبرك الآن.. أنت أسطورة”.

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