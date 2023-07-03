ردود فعل غاضبة بعد رفض بايدن الاعتراف بحفيدته السابعة

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يواجه الرئيس بايدن رد فعل عنيف من المحافظين بعد نشر تقرير يفيد بأنه أمر مساعديه أن يقولوا علنًا أنه ليس لديه سوى ستة أحفاد، مع حذف ابنة هانتر بايدن البالغة من العمر 4 سنوات من قائمة أحفاده.
وقام نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بتسوية قضية إعالة طفلته في ولاية أركنساس الأسبوع الماضي، منهيًا نزاع أبوة دام سنوات حول نفقة ابنته البالغة من العمر 4 سنوات، والتي يرفض كل من الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى جيل بايدن الاعتراف بها كحفيدتهما السابعة.
وأعلن هانتر في دعوى قضائية، يوم الخميس الماضي، أنه وافق على منح ابنته بعض المزايا المالية، ووافقت والدة الطفلة، لوندن أليكسيس روبرتس، على سحب مطالبتها بتغيير الاسم الأخير لطفلتها والتغاضي عن منحها لقب “بايدن”، بحسب “فوكس نيوز”.
وواجه نجل الرئيس الأمريكي إفادة هذا الشهر ومحاكمة في يوليو، ضد لوندن روبرتس والدة ابنته المولودة في 28 أغسطس 2018.
وكان القاضي أمر هانتر بايدن في مارس 2020 بدفع أموال لإعالة الطفلة، لكن هانتر طلب في سبتمبر 2022 تخفيض المبلغ بسبب دخله المتغير، مما أدى إلى إرجاء موعد المحاكمة، وفقًا لصحيفة “USA Today” الأمريكية.
وتعتبر هذه القضية هي مجرد واحدة من التحديات القانونية التي تواجه هانتر بايدن، الذي أصبح مصدر قلق للجمهوريين في الكونجرس، الذين يحققون في كيفية تأثيره على حظوظ الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024.
وكانت طليقته روبرتس رفعت القضية في مايو 2019، سعيًا لتحديد أبوة هانتر بايدن والحصول على إعالة للطفلة. وقاوم بايدن في البداية، ولكن تم التحقق من أبوته في يناير 2020. وتم التوصل إلى اتفاق لدعم الطفلة بموجب أمر نهائي في مارس 2020، بأثر رجعي بدأ من نوفمبر 2018.
لكن هانتر بايدن أعاد إحياء القضية من خلال طلب تقليل مبلغ إعالة الطفلة الذي كان يدفعه. وأشار محاميه برنت لانغدون إلى تغيير جوهري في ظروفه المالية. وخلال جلسة استماع في مايو، كشف المحامي آبي لويل أن هانتر بايدن يدفع 20 ألف دولار شهريًّا لدعم الطفلة بإجمالي 750 ألف دولار سنويًّا.
ويحقق الجمهوريون في مجلس النواب فيما إذا كان هانتر بايدن قد استخدم تأثير والده على الإدارة الأمريكية من خلال تمرير صفقات تجارية مربحة أو مبيعات، وهي مزاعم نفاها هو والبيت الأبيض.