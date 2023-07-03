Icon

رطب المدينة المنورة يزين الأسواق Icon قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين Icon رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية Icon سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري Icon بداية أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ أمريكا الحديث Icon أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120 Icon برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي Icon إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا Icon لقطات جوية لـ وادي لجب جنة الصحراء السعودية Icon السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة بمجموعة العشرين اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حسم القضية المرفوعة من والدة الطفلة ضد هانتر

ردود فعل غاضبة بعد رفض بايدن الاعتراف بحفيدته السابعة

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
ردود فعل غاضبة بعد رفض بايدن الاعتراف بحفيدته السابعة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

يواجه الرئيس بايدن رد فعل عنيف من المحافظين بعد نشر تقرير يفيد بأنه أمر مساعديه أن يقولوا علنًا أنه ليس لديه سوى ستة أحفاد، مع حذف ابنة هانتر بايدن البالغة من العمر 4 سنوات من قائمة أحفاده.

الاعتراف بحفيدة بايدن

وقام نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بتسوية قضية إعالة طفلته في ولاية أركنساس الأسبوع الماضي، منهيًا نزاع أبوة دام سنوات حول نفقة ابنته البالغة من العمر 4 سنوات، والتي يرفض كل من الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى جيل بايدن الاعتراف بها كحفيدتهما السابعة.

قد يهمّك أيضاً
بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين

الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين

وأعلن هانتر في دعوى قضائية، يوم الخميس الماضي، أنه وافق على منح ابنته بعض المزايا المالية، ووافقت والدة الطفلة، لوندن أليكسيس روبرتس، على سحب مطالبتها بتغيير الاسم الأخير لطفلتها والتغاضي عن منحها لقب “بايدن”، بحسب “فوكس نيوز”.

نفقة حفيدة بايدن

وواجه نجل الرئيس الأمريكي إفادة هذا الشهر ومحاكمة في يوليو، ضد لوندن روبرتس والدة ابنته المولودة في 28 أغسطس 2018.

وكان القاضي أمر هانتر بايدن في مارس 2020 بدفع أموال لإعالة الطفلة، لكن هانتر طلب في سبتمبر 2022 تخفيض المبلغ بسبب دخله المتغير، مما أدى إلى إرجاء موعد المحاكمة، وفقًا لصحيفة “USA Today” الأمريكية.

وتعتبر هذه القضية هي مجرد واحدة من التحديات القانونية التي تواجه هانتر بايدن، الذي أصبح مصدر قلق للجمهوريين في الكونجرس، الذين يحققون في كيفية تأثيره على حظوظ الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024.

تأثير هانتر بايدن على سمعة والده

وكانت طليقته روبرتس رفعت القضية في مايو 2019، سعيًا لتحديد أبوة هانتر بايدن والحصول على إعالة للطفلة. وقاوم بايدن في البداية، ولكن تم التحقق من أبوته في يناير 2020. وتم التوصل إلى اتفاق لدعم الطفلة بموجب أمر نهائي في مارس 2020، بأثر رجعي بدأ من نوفمبر 2018.

لكن هانتر بايدن أعاد إحياء القضية من خلال طلب تقليل مبلغ إعالة الطفلة الذي كان يدفعه. وأشار محاميه برنت لانغدون إلى تغيير جوهري في ظروفه المالية. وخلال جلسة استماع في مايو، كشف المحامي آبي لويل أن هانتر بايدن يدفع 20 ألف دولار شهريًّا لدعم الطفلة بإجمالي 750 ألف دولار سنويًّا.

ويحقق الجمهوريون في مجلس النواب فيما إذا كان هانتر بايدن قد استخدم تأثير والده على الإدارة الأمريكية من خلال تمرير صفقات تجارية مربحة أو مبيعات، وهي مزاعم نفاها هو والبيت الأبيض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية
السعودية اليوم

إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية

السعودية اليوم
3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن
حساب المواطن

3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ...

حساب المواطن
تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن طلال مع مالك تشيلسي
الرياضة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن...

الرياضة
إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم
أخبار رئيسية

إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات...

أخبار رئيسية
عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع
السعودية اليوم

عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه...

السعودية اليوم
ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار...

السعودية اليوم
تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد
آخر الاخبار

تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد

آخر الاخبار