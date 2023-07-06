روعة عسير في أقل من دقيقتين رد غير متوقع من حكيم زياش بعد فشل انضمامه إلى النصر الاتحاد يخسر صفقته المفضلة لـ الهلال تدابير أمنية داخل البنتاجون بعد تسريب وثائق سرية للغاية انهيارات منازل وغرق أحياء في فيضانات الصين وفيات ومصابون في حريق بمستودع شركة حجاج بمكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يوجهان برقية شكر جوابية لوزير الداخلية المنتخب السعودي يكتفي بالتعادل أمام موريتانيا مجموعة إم بي سي تخطو نحو الإدراج بسوق الأسهم السعودية إلغاء الرحلات الجوية في مطارات هولندا وألمانيا بسبب عاصفة قوية
رد اللاعب المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بصورة غير متوقعة على الأنباء التي تحدثت عن فشل انضمامه إلى نادي النصر بسبب معاناته من إصابة مزمنة.
وكان أصفر الرياض فكّر في ضم زياش صاحب الـ 30 عامًا حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.
وأكد الإعلامي بين جاكوبس عبر حسابه في “تويتر” أن زياش أجرى الفحوصات في مدينة مدريد الإسبانية وأن الصفقة لن تتم بعد ما تم كشفه في الفحص.
النجم المغربي نشر صورة لركبته عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام” قائلًا: “مشاكل في الركبة حقًّا؟!”.
وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي، كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.
ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحدٍّ جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.
ونجح أصفر الرياض حتى الآن في ضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.