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اللاعب يعاني من إصابة مزمنة في الركبة

رد غير متوقع من حكيم زياش بعد فشل انضمامه إلى النصر

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
رد غير متوقع من حكيم زياش بعد فشل انضمامه إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

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رد اللاعب المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بصورة غير متوقعة على الأنباء التي تحدثت عن فشل انضمامه إلى نادي النصر بسبب معاناته من إصابة مزمنة.

وكان أصفر الرياض فكّر في ضم زياش صاحب الـ 30 عامًا حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

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وأكد الإعلامي بين جاكوبس عبر حسابه في “تويتر” أن زياش أجرى الفحوصات في مدينة مدريد الإسبانية وأن الصفقة لن تتم بعد ما تم كشفه في الفحص.

رد حكيم زياش

النجم المغربي نشر صورة لركبته عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام” قائلًا: “مشاكل في الركبة حقًّا؟!”.

وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي، كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحدٍّ جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

رد حكيم زياش

نجم الإنتر يلتحق بـ النصر

ونجح أصفر الرياض حتى الآن في ضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

 

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