رد فعل روبيرتو فيرمينيو بعد اهتمام الأهلي بضم ماركو سيلفا

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أظهر اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، نجم النادي الأهلي الجديد، رد فعله على الأنباء المتداولة حول اهتمام الراقي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا لتدريب الفريق الكروي الأول الفترة المقبلة.
وقام حساب Sport Tv Portugal عبر موقع “الإنستجرام” بتوجيه سؤالًا للجماهير جاء كالتالي: “الأهلي عرض 40 مليون يورو على ماركو سيلفا لتدريب الراقي وفيرمينيو، هل سيحدث التعاقد؟”.
وعلق فيرمينيو بتعليق مكون من مجموعة من الرموز حيث رسم قلب أخضر وهو شعار الأهلي بالإضافة إلى وضعه يدًا تدعو في إشارة منه إلى ترحيبه بقدوم سيلفا لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.
وكانت إدارة الأهلي، فكرت في التعاقد مع سيلفا بعد رفض المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي تدريب الراقي في الموسم المقبل.