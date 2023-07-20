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الأهلي فكر في ضمه بعد رفض الإيطالي سباليتي تدريب الراقي

رد فعل روبيرتو فيرمينيو بعد اهتمام الأهلي بضم ماركو سيلفا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
رد فعل روبيرتو فيرمينيو بعد اهتمام الأهلي بضم ماركو سيلفا
المواطن - فريق التحرير

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أظهر اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، نجم النادي الأهلي الجديد، رد فعله على الأنباء المتداولة حول اهتمام الراقي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا لتدريب الفريق الكروي الأول الفترة المقبلة.

وقام حساب Sport Tv Portugal عبر موقع “الإنستجرام” بتوجيه سؤالًا للجماهير جاء كالتالي: “الأهلي عرض 40 مليون يورو على ماركو سيلفا لتدريب الراقي وفيرمينيو، هل سيحدث التعاقد؟”.

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رد فيرمينيو 

وعلق فيرمينيو بتعليق مكون من مجموعة من الرموز حيث رسم قلب أخضر وهو شعار الأهلي بالإضافة إلى وضعه يدًا تدعو في إشارة منه إلى ترحيبه بقدوم سيلفا لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

ماركو سيلفا البديل 

وكانت إدارة الأهلي، فكرت في التعاقد مع سيلفا بعد رفض المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي تدريب الراقي في الموسم المقبل.

رد فيرمينيو على قدوم ماركو سيلفا

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