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لاعب السلة شبّه نفسه بالنجم الفرنسي

رد فعل كيليان مبابي بعد طلب لاعب كرة سلة يوناني الانضمام إلى الهلال !

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
رد فعل كيليان مبابي بعد طلب لاعب كرة سلة يوناني الانضمام إلى الهلال !
المواطن - فريق التحرير

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علق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على رد اليوناني صاحب الأصول النيجيرية جيانيس أنتيتوكونومبو لاعب فريق ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جيانيس عبر حسابه في “إكس” الاسم الجديد لموقع “تويتر” : ” يا هلال، يمكنكم التعاقد معي أنا شبيه مبابي”.

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فما كان من مبابي إلا أنه ضحك على تغريدة جيانيس، حيث أثارت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لجماهير الهلال الذين طالبوا ممازحين، بضم لاعب كرة السلة اليوناني مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيليان مبابي 

كذلك قال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه في ” إكس” الاسم الجديد لموقع تويتر: ” لا أحاديث بين مبابي والهلال حاليًا، الأحاديث كلها بين الهلال وباريس سان جيرمان، بجانب أن الهلال يخطط لمنح اللاعب الفرنسي راتبًا سنويًا يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم”.

اللاعب جيانيس لاعب كرة السلة

وأضاف رومانو: ” من الممكن أن يصل راتب اللاعب الفرنسي سنويًا مع الهلال إلى 700 مليون يورو في حال تمت إضافة الأرباح التجارية مع ترك 100% من حقوق الصورة للاعب كيليان”.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني تحرك للتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان لضم مبابي.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

PSG - JUVENTUS - كيليان مبابي

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وكشفت صحيفة L ‘ equipe الفرنسية أن الريال حرك أحد وكلاء اللاعبين لقيادة المفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم كيليان مبابي.

كذلك قالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن الريال سيتقدم بعرض رسمي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.

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