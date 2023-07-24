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المدرب البرتغالي مرتبط بعقد مع منتخب مصر حتى 2026

رد فعل منتخب مصر بعد اهتمام الأهلي بالتعاقد مع روي فيتوريا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
رد فعل منتخب مصر بعد اهتمام الأهلي بالتعاقد مع روي فيتوريا
المواطن - فريق التحرير

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علق محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على ما ذكرته تقارير صحفية سعودية ذكرت أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا قد يرحل لتدريب أهلي جدة في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع فيتوريا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلا أنه اشترط تكفل الإدارة بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

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محمد غرابة قال عبر حسابه في “إكس” الاسم الجديد لـ “تويتر”: “هذا الخبر غير صحيح. لم يحدث أي تواصل سواء شفهيًّا أو رسميًّا يخص التفاوض مع أحد الأندية السعودية حتى الآن. المدير الفني مستمر مع منتخب مصر”.

وكان المدرب البرتغالي تولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في عام 2022 خلفًا لمواطنه كارلوس كيروش، وقاد تجربة ناجحة لنادي النصر محققًا معه لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019.

عرض ضخم من الأهلي لضم روي فيتوريا

وكشف موقع filgoal المصري، حقيقة عرض الأهلي للمدرب البرتغالي، حيث أكد أن وسطاء تابعين للنادي تواصلوا مع وكلاء فيتوريا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وتم عرض راتب سنوي ضخم.

ولفت الموقع المصري، إلى أن هناك بندًا في عقد فيتوريا مع منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ ينص على عدم وجود شرط جزائي، إلا بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبذلك لا يحق له الرحيل سوى بموافقة اتحاد الكرة.

روي فيتوريا - منتخب مصر

وجاء اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب منتخب مصر، بعدما رفض الإيطالي لوتشانو سباليتي، تولي المسؤولية؛ لعدم رغبته في التدريب بالخليج حاليًّا، فيما فضل البرتغالي ماركو سيلفا، البقاء مع فولهام حاليًّا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بدأ الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد مع المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، ويخوض حاليًّا معسكرًا خارجيًّا في النمسا.

روي فيتوريا - منتخب مصر

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