رد فعل هاري ماجواير بعد سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد

علق المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على قرار المدرب الهولندي إريك تين هاغ وإدارة النادي، بسحب شارة القيادة منه.

ولا يمانع تين هاغ رحيل ماجواير صاحب الـ 30 عامًا بسبب سوء مستواه، حيث من المتوقع رحيله عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ماجواير صاحب الـ 30 عامًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًّا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.

وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.