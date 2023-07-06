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بكاء وتأثر وشكر الله

رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما
المواطن - فريق التحرير

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ظهر والدا التوأم السيامي السوري بسام وإحسان، وهما يغلب عليهما التأثر والفرحة، بعد إعلان نجاح فصل توأمهما بسام وإحسان في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تأثر والدي التوأم السيامي بسام وإحسان، وبكاءهما وشكر الله على نجاح عملية الفصل.

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نجاح فصل التوأم السيامي

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “ إحسان وبسام “ الدكتور عبدالله الربيعة، فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بنجاح.

وأوضح الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الفريق أسرع في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان.

عملية دقيقة

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة في عملية فصل التوأم السيامي إحسان وبسام كانت دقيقة وحساسة جدًا، وحاول الفريق الإسراع فيها قدر الإمكان نظرًا لما يواجه الطفل إحسان من عيوب خلقية ومشاكل في القلب وضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى ومثانة بولية وجهاز تناسلي، كما يوجد قصور وقصر في الأمعاء، ما يؤكد أنه كان متطفلًا على شقيقه التوأم بسام.

وأضاف أنه كان هناك اشتراكات عديدة في أكثر من موقع وفي الأمعاء والإثنى العشر والبنكرياس والأوردة الدقيقة الخاصة بالكبد وأغشية القلب، وتم التعامل معها وفصلها، لافتًا إلى أنه لا يتوقع للطفل إحسان الحياة لأنه غير مكتمل رغم وضعه المستقر فأمامه ساعات أو أيام، لافتًا إلى أنه خلال ساعات قليلة سيخرج التوأم ويقابلان أسرتهما.

https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1676914292749205505

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