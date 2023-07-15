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بات قريبًا من مغادرة النادي

رسالة جماهير الاتحاد إلى طارق حامد

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
رسالة جماهير الاتحاد إلى طارق حامد
المواطن - فريق التحرير

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حرصت جماهير نادي الاتحاد على توجيه رسائل الشكر والتقدير إلى اللاعب المصري طارق حامد وذلك بعد تداول أنباء عن اقترابه من مغادرة العميد بعد موسم قضاه مع الفريق.

نمر شامخ يرحل 

وقال الإعلامي عبدالعزيز الزهراني المقرب من الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” : ” الله يوفقه وفاله النجاح في وجهته المقبلة، شكرًا على ما قدمته مع الاتحاد، لقد خرجت نمرًا شامخًا، طارق سيرحل بس يتم الإعلان عن بديله”.

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بينما أثنى السواد الأعظم من الجماهير على قتالية ورجولة اللاعب أثناء الموسم الذي قضاه مع الفريق، حيث حقق لقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.

وكان حامد انضم إلى العميد في صيف عام 2022 قادمًا من نادي الزمالك المصري، وبات قريبًا من مغادرة الاتحاد بعد ضم الفرنسي نغولو كانتي من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي منتصف يونيو الماضي، أثار الإعلامي الرياضي المصري أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل وذلك بعد حديثه عن احتمالية رحيل مواطنه حامد.

طارق حامد لاعب الاتحاد
حامد

تعليق ميدو عن رحيل طارق حامد

وعلق ميدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “طارق حامد أفضل من كانتي، رحيل طارق عن الاتحاد سيدفع ثمنه الفريق في الموسم المقبل، تذكروا كلامي جيدًا مثلما قلت لكم الموسم الماضي بأنه رغم الانتقادات التي وُجهت لصفقة انضمام طارق، لكنه كان أهم لاعب في الفريق”.

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