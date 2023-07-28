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رسالة محمد صلاح إلى هندرسون بعد انتقاله إلى الاتفاق

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
رسالة محمد صلاح إلى هندرسون بعد انتقاله إلى الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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حرص المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على توديع زميله السابق في ليفربول، الإنجليزي جوردان هندرسون والمنتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق.

وقال صلاح عبر حسابه في “تويتر”: “كان من الرائع اللعب معك كقائد للفريق، وإنه لأمر مزعج أن أراك راحلًا، ورحلتنا كانت حقًّا مليئة بالكثير من البطولات، أتمنى لك الأفضل في مرحلتك المقبلة من مسيرتك المهنية”.

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وأعلن نادي الاتفاق، أمس الخميس، عن تعاقده مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون لمدة 3 سنوات، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور المسحل، والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لكلوب، وهو يُشيد بجهود النجم الإنجليزي خلال فترة الـ12 عامًا التي قضاها مع الريدز، وبدا المدرب الألماني متأثرًا للغاية.

كلوب يودع جوردان هندرسون 

وقال كلوب في رسالته لهندرسون: “مرحبًا أيها القائد. سوف نفتقدك، أنت تعرف ذلك. سوف تشتاق إلينا، وأنا أعلم ذلك، لكن هذه هي الحياة. هذا ليس إلى الأبد، إنه مجرد وداع. أتمنى لك التوفيق، تمنيت ذلك لنا ونتمنى لك ذلك”.

وتابع: “قلت في البداية عندما وصلت إلى هنا أن الحياة يجب أن تكون مثل تلك التي نعيشها معًا، وعندما نكون معًا، نجمع القصص ونجعلها قصتنا، وعندما تنظر إلى الوراء الآن بالفعل، أعتقد أنه لا يمكنك تجنب الابتسامة وأشعر بنفس الشيء تمامًا”.

وأضاف كلوب في حديثه عن قادة ليفربول، قائلًا: “كان لدي دائمًا قادة خدموا لفترة طويلة، سيباستيان كيل، 7 سنوات، (ديمو) واش، 7 سنوات و3 أشهر، وهندرسون 7 سنوات و8 أو 9 أشهر، لذا فزت بهذا السباق أيضًا!”.

وواصل: “سوف نفتقدك.. سأفتقد المحادثات التي أجريناها، ليست دائمًا المحادثات السهلة، لكنني أتمنى لك كل التوفيق في هذه الرحلة، إذا لم يخبرك أحد بعد، فأنا أخبرك الآن.. أنت أسطورة”.

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