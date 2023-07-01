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تغني عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات

رسمياً.. واتساب يُتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين هاتفين

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
رسمياً.. واتساب يُتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين هاتفين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب، تتيح نقل المحادثات من هاتف إلى آخر بسهولة.

وأوضح زوكربيرغ عبر مقطع فيديو آلية عمل الميزة الجديدة التي تسمح بنقل كافة المحادثات من هاتف لآخر عبر مسح رمز القراءة السريع QR Code من الهاتف القديم باستخدام الهاتف الذي يود المستخدم نقل المحادثات إليه، وبشرط استخدام حساب واتساب نفسه بطبيعة الحال.

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مزايا الميزة الجديدة

وتُغني هذه الميزة الجديدة عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات التي تُرفع وتحمل من خدمات التخزين السحابية، سواء آي كلاود في أجهزة آيفون أو غوغل درايف في أجهزة أندرويد، أو استخدام برامج خارجية، قد تكون معقدة أو مأجورة.

وحاليًا، تتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه، أي من هاتف أندرويد إلى آخر، ومن آيفون إلى آخر، وليس متاحًا نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، أو العكس في الوقت الحالي.

طريقة الوصول للميزة الجديدة

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة على أجهزتهم عبر الخطوات التالية:

  • فتح تطبيق واتساب
  • ثم الذهاب إلى الإعدادات
  • ثم الضغط على المحادثات
  • ثم اختيار نقل المحادثات في الهاتف القديم
  • وسيظهر بعد ذلك رمز القراءة السريع QR Code على الشاشة
  • وعند مسحه باستخدام الهاتف الجديد
  • ستبدأ عملية النقل عبر اتصال لاسلكي آمن بين كلا الجهازين
  • وتسمح هذه الميزة بنقل الصور ومقاطع الفيديو أيضًا بجانب الرسائل النصية.

 

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