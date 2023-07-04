رصد القمر العملاق الأول لعام 2023 بسماء طريف

رصدت عدسة “واس” القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء محافظه طريف اليوم، والذي يعتبر القمر “العملاق” الأول هذه السنة، والأقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد وحجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

القمر العملاق

الجدير بالذكر أن رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبوزاهرة قد أفاد في وقت سابق، بأن القمر العملاق سيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء، مبيناً أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “القمر الحضيض”، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,934 كيلومترًا.