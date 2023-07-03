رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية

رصدت وزارة البيئة والمياه الزراعية، عددًا من المخالفات في الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، منها عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في أسواق النفع، فضلًا عن مواقع الذبح العشوائي.

24 جوة رقابية

يأتي ذلك خلال تنفيذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية للوزارة على أسواق النفع العام والمسالخ، خلال 3 أيام في جميع مناطق السعودية.

أبرز المخالفات

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة حسبما ذكرت الصفحة الرسمية عبر موقع تويتر، عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهاؤها، وممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين بدون ترخيص، وعدد من مواقع الذبح العشوائي، وعرض وبيع أضاحٍ مريضة أو هزيلة في أسواق النفع العام.

وأكدت تطبيق الغرامات والجزاءات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.