رطب المدينة المنورة يزين الأسواق قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري بداية أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ أمريكا الحديث أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120 برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا لقطات جوية لـ وادي لجب جنة الصحراء السعودية السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة بمجموعة العشرين اليوم
رصدت وزارة البيئة والمياه الزراعية، عددًا من المخالفات في الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، منها عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في أسواق النفع، فضلًا عن مواقع الذبح العشوائي.
يأتي ذلك خلال تنفيذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية للوزارة على أسواق النفع العام والمسالخ، خلال 3 أيام في جميع مناطق السعودية.
ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة حسبما ذكرت الصفحة الرسمية عبر موقع تويتر، عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهاؤها، وممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين بدون ترخيص، وعدد من مواقع الذبح العشوائي، وعرض وبيع أضاحٍ مريضة أو هزيلة في أسواق النفع العام.
وأكدت تطبيق الغرامات والجزاءات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.