رطب المدينة المنورة يزين الأسواق

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وثق مقطع فيديو متداول، ترويج وبيع أنواع مختلفة من الرطب في حراج الرطب بالمدينة المنورة.
وبين الفيديو، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الرطب في حراج الرطب بالمدينة المنورة، بأسعار متنوعة في متناول الجميع.
وشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض Summer Fancy Food الذي أقيم خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر يونيو الماضي في أمريكا.
ويعد المعرض من أكبر المعارض للمواد الغذائية في أمريكا، حيث يهدف إلى تعزيز التواجد السعودي لقطاع التمور واطلاع العالم على ما وصلت إليه السعودية من تطور كبير ونمو متسارع في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.
حراج الرطب في #المدينة_المنورة اليوم 14 ذو الحجة.
عبر | «@taiba_altaieba » pic.twitter.com/f7oMpeULcL
— هاشتاق المدينة (@HashMadinah) July 2, 2023