“رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر أكثر من (40) وظيفة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات – للرجال والنساء، وفقاً للتفاصيل التالية:
– أكثر من 50 وظيفة (للجنسين).
– برنامج تدريب على رأس العمل.
– الثانوية العامة فما دون.
– الدبلوم أو ما يعادله.
– البكالوريوس فما فوق.
1- كاتب.
(Registration Clerk)
2- ممثل مبيعات.
(Pharmacy Sales Representative)
3- مسؤول الموارد البشرية.
(HR Officer)
4- منسق تجربة المرضى.
(Patient Experience Coordinator – 1009)
5- عامل.
(Laborer)
6- منسق.
(Coordinator – 5002)
7- منسق طبي.
(Medical Coordinator)
8- كتبة إدارة المعلومات.
(HIM Clerk)
9- محلل مالي (وظيفتان).
(Financial Analyst Officer)
10- موظف موارد بشرية أول (وظيفتان).
(Senior HR Officer)
11- محاسب الحسابات الدائنة.
(Sr. Accountant AP)
(Driver)
13- كاتب سجلات طبية (وظيفتان).
(Medical Records Clerk)
14- أخصائي تحسين التوثيق السريري (وظيفتان).
(Clinical Documentation Improvement Specialist)
15- مرمز طبي.
(Encoder)
16- مترجم طبي / مترجم فوري.
(Medical Translator / Interpreter)
17- منسق السجلات الطبية.
(Medical Records Coordinator)
18- سائق.
(Driver)
19- أخصائي التطوير التنظيمي.
(Sr.OD Specialist)
20- كاتب سجلات.
(Registration Clerk)
21- برنامج تدريب على رأس العمل.
* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) بشكل مستمر؛ حسب الاكتفاء.
– للاطّلاع على الوصف الوظيفي والشروط والتقديم على وظائف مجموعة رعاية عبر الموقع الرسمي:
1- للتقديم على الوظائف:
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2- للتقديم على برنامج التدريب:
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