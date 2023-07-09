Icon

السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال في جريمتي غسل أموال وتستر Icon مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى Icon انطلاق مهرجان صيف طيبة في 35 موقعًا لمدة شهر   Icon تنديد أممي بمقتل 22 شخصًا في أم درمان Icon “رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية Icon انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية Icon تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة Icon زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان Icon 3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon ضعف تبريد المكيفات نهارًا حتى ظهور نجم سهيل 24 أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في مختلف المجالات

“رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
“رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر أكثر من (40) وظيفة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات – للرجال والنساء، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– أكثر من 50 وظيفة (للجنسين).
– برنامج تدريب على رأس العمل.

قد يهمّك أيضاً
إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال

إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال

رؤية 2030 أتاحت للمرأة الفرصة كاملة في ميادين العمل

رؤية 2030 أتاحت للمرأة الفرصة كاملة في ميادين العمل

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة فما دون.
– الدبلوم أو ما يعادله.
– البكالوريوس فما فوق.

المسميات الوظيفية:

1- كاتب.
(Registration Clerk)

2- ممثل مبيعات.
(Pharmacy Sales Representative)

3- مسؤول الموارد البشرية.
(HR Officer)

4- منسق تجربة المرضى.
(Patient Experience Coordinator – 1009)

5- عامل.
(Laborer)

6- منسق.
(Coordinator – 5002)

7- منسق طبي.
(Medical Coordinator)

8- كتبة إدارة المعلومات.
(HIM Clerk)

9- محلل مالي (وظيفتان).
(Financial Analyst Officer)

10- موظف موارد بشرية أول (وظيفتان).
(Senior HR Officer)

11- محاسب الحسابات الدائنة.
(Sr. Accountant AP)

 

12- سائق (3 وظائف).

 

(Driver)

13- كاتب سجلات طبية  (وظيفتان).
(Medical Records Clerk)

14- أخصائي تحسين التوثيق السريري  (وظيفتان).
(Clinical Documentation Improvement Specialist)

15- مرمز طبي.
(Encoder)

16- مترجم طبي / مترجم فوري.
(Medical Translator / Interpreter)

17- منسق السجلات الطبية.
(Medical Records Coordinator)

18- سائق.
(Driver)

19- أخصائي التطوير التنظيمي.
(Sr.OD Specialist)

20- كاتب سجلات.
(Registration Clerk)

21- برنامج تدريب على رأس العمل.

* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) بشكل مستمر؛ حسب الاكتفاء.

طريقة التقديم:

– للاطّلاع على الوصف الوظيفي والشروط والتقديم على وظائف مجموعة رعاية عبر الموقع الرسمي:

1- للتقديم على الوظائف:
اضغط هنا )

2- للتقديم على برنامج التدريب:
اضغط هنا )

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
السعودية اليوم

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات...

السعودية اليوم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري...

الرياضة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
السعودية اليوم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444
السعودية اليوم

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
أخبار أمنية

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج...

أخبار أمنية
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
العالم

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

العالم
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
العالم

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز...

العالم