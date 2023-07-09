“رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر أكثر من (40) وظيفة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات – للرجال والنساء، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– أكثر من 50 وظيفة (للجنسين).

– برنامج تدريب على رأس العمل.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة فما دون.

– الدبلوم أو ما يعادله.

– البكالوريوس فما فوق.

المسميات الوظيفية:

1- كاتب.

(Registration Clerk)

2- ممثل مبيعات.

(Pharmacy Sales Representative)

3- مسؤول الموارد البشرية.

(HR Officer)

4- منسق تجربة المرضى.

(Patient Experience Coordinator – 1009)

5- عامل.

(Laborer)

6- منسق.

(Coordinator – 5002)

7- منسق طبي.

(Medical Coordinator)

8- كتبة إدارة المعلومات.

(HIM Clerk)

9- محلل مالي (وظيفتان).

(Financial Analyst Officer)

10- موظف موارد بشرية أول (وظيفتان).

(Senior HR Officer)

11- محاسب الحسابات الدائنة.

(Sr. Accountant AP)

12- سائق (3 وظائف).

(Driver)

13- كاتب سجلات طبية (وظيفتان).

(Medical Records Clerk)

14- أخصائي تحسين التوثيق السريري (وظيفتان).

(Clinical Documentation Improvement Specialist)

15- مرمز طبي.

(Encoder)

16- مترجم طبي / مترجم فوري.

(Medical Translator / Interpreter)

17- منسق السجلات الطبية.

(Medical Records Coordinator)

18- سائق.

(Driver)

19- أخصائي التطوير التنظيمي.

(Sr.OD Specialist)

20- كاتب سجلات.

(Registration Clerk)

21- برنامج تدريب على رأس العمل.

* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) بشكل مستمر؛ حسب الاكتفاء.

طريقة التقديم:

– للاطّلاع على الوصف الوظيفي والشروط والتقديم على وظائف مجموعة رعاية عبر الموقع الرسمي:

1- للتقديم على الوظائف:

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2- للتقديم على برنامج التدريب:

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