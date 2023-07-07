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أثناء رحلة بحرية على شواطئ ديفون

رعب بين طلاب مدرسة بريطانية والسبب زعنفة قرش مزيفة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
رعب بين طلاب مدرسة بريطانية والسبب زعنفة قرش مزيفة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن تلاميذ إحدى المدارس في بريطانيا أصيبوا أثناء رحلة بحرية على شواطئ ديفون بالرعب عند رؤيتهم زعنفة ما بدا أنه سمكة قرش بيضاء كبيرة في البحر.

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زعنفة قرش في بريطانيا

وفي التفاصيل، شك رون هيوز وهو بحار السفينة بما رآه عندما لاحظ أن الجسم العائم لا يتحرك.

وبحسب وسائل إعلام محلية في بريطانيا ، تأكد من أن شكوكه في مكانها عندما أخرج الزعنفة من الماء ليجدها متصلة بإطار خشبي.

وكانت الزعنفة قد نحتت من مادة رغوية عازلة صلبة تم طلاؤها باللون الرمادي الداكن قبل تثبيتها بالإطار ووضعها على بعد حوالي 300 متر من الساحل.

وذكر هيوز عبر صفحته على “فيسبوك”: “لم يتمكنوا من خداعي لفترة طويلة، مثل هذه المقالب يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي للغاية على الأعمال الساحلية الصيفية، ناهيك عن أنها في الأساس عبارة عن نفايات بحرية”.

 

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