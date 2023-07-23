رفع قيمة اشتراك يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك بريميوم

قرّرت منصة بث الفيديوهات يوتيوب المملوكة لشركة غوغل لخدمات التكنولوجيا، زيادة قيمة الاشتراك في خدمتي يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك بريميوم، سواء للمشتركين الجدد أو الحاليين.

يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك بريميوم

جاء هذا القرار تزامنًا مع موجة ارتفاع قيمة الاشتراك في أغلب خدمات بث الأفلام والمواد الترفيهية في العالم.

وفي التفاصيل، كشفت منصة يوتيوب، عن تحديث قائمة أسعار خدماتها للمشتركين الحاليين والجدد في الولايات المتحدة، حيث سيدفع أغلب المشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم الفردية 14 دولاراً شهرياً اعتباراً من موعد سداد الفاتورة الجديدة، بزيادة دولارين عن قيمة الاشتراك الحالي.

وبحسب المنصة، سيدفع أغلب مشتركي يوتيوب ميوزيك بريميوم 11 دولاراً شهرياً بزيادة دولار واحد عن قيمة الاشتراك الحالي.

رفع أسعار الخدمات

وأشارت يوتيوب، إلى أن أسعار خدماتها للمشتركين الحاليين ستتفاوت وفقاً لفئة الاشتراك ودورية سداد الفاتورة، وأنها سترسل رسائل بريدية بالأسعار الجديدة للمشتركين.

وسيحصل المشتركون في خدمة يوتيوب ريد قبل أن تحول اسمها إلى يوتيوب بريميوم في 2018، على ثلاثة أشهر إضافية بالأسعار الحالية قبل أن يدفعوا الأسعار الجديدة.

من المعروف أن خدمة يوتيوب بريميوم تتيح مشاهدة الفيديوهات بدون فواصل إعلانية، مع خيار تنزيل الفيديوهات لمشاهدتها فيما بعد دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مع إمكانية استمرار تشغيل الفيديو على الهاتف عندما يتم إطفاء الشاشة.

ويحصل المشترك مع الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم، على اشتراك في خدمة يوتيوب ميوزيك بريميوم المشابهة لخدمتي بث الموسيقى آبل ميوزيك وسبوتيفاي.