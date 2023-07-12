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ارتفع منسوب المياه بنهر يامونا لـ 55ر207 متر

رفع مستوى التحذير من الفيضانات بالهند

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
رفع مستوى التحذير من الفيضانات بالهند
المواطن - فريق التحرير

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قالت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة شمال الهند تسببت في ارتفاع منسوب المياه بنهر يامونا الذي يمر وسط نيودلهي إلى معدل غير مسبوق، مما يجعل العاصمة عرضة للفيضانات.

منسوب المياه

وغرد رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، عبر موقع تويتر أن منسوب المياه ارتفع في نهر يامونا إلى 55ر207 متر اليوم، ليتجاوز المعدل القياسي البالغ 49ر207 والمسجل في عام 1978.

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فيضانات مرعبة في الهند تتسبب في انهيارات أرضية 

وأردف أن منسوب النهر ارتفع بسبب كميات كبيرة للغاية من المياه تم إطلاقها من سد في ولاية هاريانا.

فيضانات الهند
المصدر: @ajplus

وتتوقع المفوضية المركزية للمياه أن يصل المنسوب إلى 72ر207 في يامونا، وهو نبأ غير سار لدلهي.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

وطلب كيجريوال من وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه أن يتأكد من تصريف المياه من خلف السد في هاريانا، بشكل تحت السيطرة، لمنع حدوث فيضان في دلهي.

فيضانات الهند
المصدر: @ajplus

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