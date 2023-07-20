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بعدما اقترب من الانضمام للأهلي

رقم استثنائي لـ رياض محرز في البريميرليج

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
رقم استثنائي لـ رياض محرز في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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يُعد نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر الأول، رياض محرز واحدًا من أبرز اللاعبين الأفارقة في تاريخ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

محرز أكثر أفريقي صناعة للأهداف

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن رياض محرز صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، متفوقًا على أي لاعب إفريقي آخر في تاريخ بطولة البرليميرليج برصيد 61 تمريرة.

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وأضافت “أوبتا”، اليوم الخميس، أن نجم ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح في المركز الثاني بـ59 تمريرة، ثم الإيفواري ديديه دروغبا بـ5 تمريرة، السنغالي ساديو ماني بـ38 تمريرة، يليه التوغولي إيمانويل أديبايور بـ36 تمريرة.

رياض محرز
محرز – المصدر @FabrizioRomano

رياض محرز يقترب من الأهلي

وبات رياض محرز قريبًا من مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تُشير التقارير إلى اتفاقه مع الإدارة على كافة التفاصيل.

رياض محرز
محرز – المصدر footmercato

وأشارت شبكة “ذا أثلتيك” بالأمس، إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل ضم رياض محرز؛ في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات.

وأوضحت أن محرز سيخضع لفحص طبي، اليوم الخميس، قبل توقيعه على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم رياضي آخر.

رياض محرز
محرز

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