رقم استثنائي لـ رياض محرز في البريميرليج

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي
يُعد نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر الأول، رياض محرز واحدًا من أبرز اللاعبين الأفارقة في تاريخ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن رياض محرز صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، متفوقًا على أي لاعب إفريقي آخر في تاريخ بطولة البرليميرليج برصيد 61 تمريرة.
وأضافت “أوبتا”، اليوم الخميس، أن نجم ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح في المركز الثاني بـ59 تمريرة، ثم الإيفواري ديديه دروغبا بـ5 تمريرة، السنغالي ساديو ماني بـ38 تمريرة، يليه التوغولي إيمانويل أديبايور بـ36 تمريرة.
وبات رياض محرز قريبًا من مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تُشير التقارير إلى اتفاقه مع الإدارة على كافة التفاصيل.
وأشارت شبكة “ذا أثلتيك” بالأمس، إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل ضم رياض محرز؛ في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات.
وأوضحت أن محرز سيخضع لفحص طبي، اليوم الخميس، قبل توقيعه على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم رياضي آخر.