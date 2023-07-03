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رموز سريعة تفتح قفل الميزات المخفية على هاتف آيفون

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
رموز سريعة تفتح قفل الميزات المخفية على هاتف آيفون
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أنه لا يمكن الوصول إلى “القائمة السرية” المخفية داخل هاتف “آيفون” الخاص بشركة آبل إلا عن طريق إدخال الرموز باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

قائمة سرية

وتكشف قائمة آيفون ما إذا كان يتم إعادة توجيه مكالماتك، ومدى قوة الإشارة فعلا ورقم لحماية هاتفك الذكي – والمزيد، وفقًا لما نقتله روسيا اليوم عن ديلي ميل.

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وللوصول إلى هذه الوظائف، يمكنك كتابة سلسلة من الأرقام والرموز في برنامج الاتصال بهاتفك كما لو كنت على وشك الاتصال برقم.

وفي معظم الحالات، لتنشيطه، ستحتاج إلى الضغط على “اتصال”، ما يؤدي إلى ظهور صفحة قائمة.

ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون  

وتعتمد الرموز السرية على بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (USSD)، وهو بروتوكول اتصالات يسمح للأجهزة بالاتصال بالشبكة، وعادة ما يستخدمها الفنيون.

وتم اختراع USSD في عام 1997، وهو يوفر معلومات لهاتفك (مثل مقدار الرصيد المتبقي) عبر شبكة GSM القديمة.

وتُعرف هذه الرموز عادة باسم “الرموز السريعة” أو “رموز الميزات” أو “رموز المهندسين”، وهي عادة ما تكون خاصة بشبكات وأجهزة معينة (على الرغم من أن بعضها شبه عالمي).

وفيما يلي بعض الميزات الرائعة التي يمكنك فتحها باستخدام الرموز الموجودة على جهاز “آيفون” الخاص بك.

اكتشف قوة الإشارة الحقيقية الخاصة بك

غالبا ما تكون الأشرطة التي يظهرها هاتفك للإشارة إلى قوة الإشارة تقديرًا تقريبيًا إلى حد ما – لكن الرمز الموجود على جهاز “آيفون” الخاص بك يتيح لك الدخول إلى وضع الاختبار الميداني للتحقق.

للقيام بذلك، اكتب *3001#12345#* في برنامج الاتصال بهاتفك (من الأفضل إيقاف تشغيل Wi-Fi أولاً).

ومن هناك، سترى الكثير من البيانات التقنية (جدًا) حول هاتفك: ضمن LTE RsrpRsrqSinr، ستتمكن من رؤية معلومات حول اتصال هاتفك.

تحت Rsrp، يجب أن تكون قادرًا على رؤية قوة الإشارة الخاصة بك. ويعني المستوى -40 اتصالاً قويًا، و-140 مستوى أضعف.

إخفاء هوية المتصل الخاصة بك

لإخفاء معرف المتصل الخاص بك عند إجراء مكالمة (حتى لا يتمكن الشخص الذي تتصل به من رؤية من اتصل به)، يمكنك كتابة رمز USSD قبل الرقم الذي تريد الاتصال به.

وتعتمد هذه الوظيفة على سماح شبكتك لها (لذلك قد لا تكون متاحة على شبكات أو خطط معينة).

معرفة ما إذا كان يتم إعادة توجيه مكالماتك

يمكنك التحقق مما إذا كان يتم إعادة توجيه مكالماتك (عادة ما يكون هذا إلى بريدك الصوتي، ولكن يمكن أيضا التحقق مما إذا كان شخص ما قد قام بإعداد مكالماتك لإعادة توجيهها في مكان آخر).

للاطلاع على إعدادات إعادة التوجيه الخاصة بك، اكتب USSD *#67#.

واتساب يوقف خدماته عن ملايين أجهزة آيفون قريبًا

تفعيل حظر المكالمات

يمكنك ببساطة تمكين حظر المكالمات (الذي يحظر المكالمات الواردة) عن طريق إدخال USSD.

للتحقق من تمكين حظر المكالمات، اكتب *#33#.

لتمكينه، ستحتاج إلى رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM (إذا كنت لا تعرفه، فاتصل بمزود الشبكة).

لتمكين حظر المكالمات، أدخل *33*SIM PIN#. ولتعطيله، أدخل #33*pin#.

قم بتحويل مكالماتك إلى هاتف آخر

لتحويل مكالماتك إلى هاتف آخر، يمكنك ببساطة إدخال رمز USSD.

للقيام بذلك، اكتب *21PHONENUMBER#، وسيبدأ الهاتف في تحويل مكالماتك.

يختلف هذا حسب الشبكة، لذلك إذا تلقيت رسالة خطأ، فاستخدم *72 بدلاً من *21.

لإيقاف تشغيله مرة أخرى، اكتب *21#.

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