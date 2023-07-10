روبن نيفيز يُشارك في تدريبات الهلال

شارك النجم البرتغالي روبن نيفيز، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الأولى منذ الانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

روبن نيفيز يخوض التدريبات اليوم

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن مشاركة روبن نيفيز في الحصة التدريبية الصباحية، اليوم الاثنين، وعلق قائلًا: “الرولز روبن يبدأ المشوار”.

وكان روبن نيفيز قد وصل إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النمسا، مساء أمس الأحد، بعد التعاقد معه لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

وبدأ نيفيز مسيرته في الفئات العمرية لنادي بورتو البرتغالي قبل أن يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في عام 2014، واستمر معه حتى 2017، قبل أن ينضم إلى وولفرهامبتون الذي ظل يلعب بقميصه حتى الانتقال للهلال.

الهلال يستعد في النمسا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد التي سيبدأها بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27 يوليو.