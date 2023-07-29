روبي تتألق وتطرب جمهور حفلها في جدة

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أحيت الفنانة المصرية روبي حفلاً غنائياً ضخماً، في مدينة جدة، وذلك بحضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات تقويم جدة.
وافتتحت روبي حفلها بأغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده” وسط عاصفة من هتافات وصيحات المعجبين، مرددين معها كلمات الأغنية.
وأعربت الفنانة روبي عن سعادتها بحفاوة الاستقبال وتواجدها للمرة الأولى على مسرح بنش مارك جدة قائلة: “يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا اني بغنيلكم”.
وأشعلت روبى الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية المميزة منها “حتة تانية، انتَ عارف ليه، يا ليالي، عسل يا ناس، استنى استنى”.