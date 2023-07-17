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روسيا: اتفاق تصدير الحبوب انتهى بالنسبة لنا

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
روسيا: اتفاق تصدير الحبوب انتهى بالنسبة لنا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الكرملين قبل قليل أن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المعمول به منذ نحو عام، قد انتهى بالنسبة لروسيا.

كل شيء ممكن

وفي وقت سابق، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدرين بالأمم المتحدة لم تكشف عن هويتهما القول إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى الآن لكنهما قالا إن “كل شيء ممكن”.

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انتظار موقف موسكو

ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله “نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن”.

وهددت روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب الذي ينتهي سريانه الاثنين قائلة إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

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