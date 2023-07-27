روسيا تحاصر جميع الموانئ الأوكرانية تقريبًا

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حاصرت روسيا جميع الموانئ الأوكرانية تقريبًا منذ انسحابها من اتفاق الحبوب، وفقًا للجيش الأوكراني.
وأعلن البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، في وقت سابق، موافقته على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 18 أغسطس.
ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية، أردف عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك على “تليجرام” أن البرلمان الأوكراني وافق على مشروع قانون لتمديد فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يومًا أخرى حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، موضحًا أن 347 عضوًا في البرلمان صوتوا لصالح تمديد الأحكام العرفية، بينما صوت 334 عضوًا لصالح تمديد التعبئة العامة.
من المعروف أنه منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 تم إدخال الأحكام العرفية وإعلان التعبئة العامة في جميع أنحاء أوكرانيا لفترة حتى 26 مارس 2022، وتم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة عدة مرات.